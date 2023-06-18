"مياه سوهاج" تطلق قافلة مائية لقرية نجع عوض بمركز المراغة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية نجع عوض بمركز المراغة بسوهاج والجاري به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للأهالي.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكل أنحاء المحافظة، وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة، وكذلك أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية وندوات لقادة الراى بالقرية ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لأطفال الحضانات واستطلاعات رأي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.