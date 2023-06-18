الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يستقبل لجنة استطلاع رؤية هلال ذى الحجة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، لجنة استطلاع رؤية هلال ذي الحجة لعام ١٤٤٤، وتضم كلا من الدكتور محمود الطحان بدار الإفتاء المصرية، والدكتور عيد عبدالواحد، بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. 

وقدّم محافظ مطروح الشكر لجهود اللجنة مع تقديم التيسيرات وإزالة العقبات خلال أعمالها اليوم، بموقع الرؤية بمنطقة بئر النصف بطريق مطروح سيوة. 

وأوضحت لجنة الرؤية أن الموقع سيشهد وفقًا للبحوث الفلكية أطول فترة لثبات ومكث الهلال في  الرؤية ومدته ٣٧ دقيقة تقريبًا، وذلك مع انتشار لجان استطلاع الرؤية على مستوى الجمهورية  لتأكيد الرؤية والسند والدليل الفلكي لثبات الرؤية من خلال الجهات  العلمية المختصة.

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محافظ مطروح معهد البحوث الفلكية دار الافتاء المصرية البحوث الفلكية مطروح

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