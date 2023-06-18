الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة في أسيوط

حبس
حبس

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة مبيض محارة بالحبس لمدة عام، وغرامة 10 آلاف جنيه، لإتجاره في المواد المخدرة بمركز أبوتيج  في القضية رقم 1330 لسنة 2023 جنايات مركز أبو تيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالحميد الزارع وحازم شوقي عقيل، الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

البداية بورود معلومات، معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج، تفيد بقيام مبيض محارة، مقيم مركز أبوتيج، بالإتجار في المواد المخدرة بصورتيها نصف الجملة والقطاعي، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من مسكنه مكانًا لإخفاء المواد المخدرة.

وباتخاذ الإجراءات، قاد معاون مباحث مركز شرطة أبوتيج، قوة أمنية لضبط المتهم وتفتيش منزله، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك بداخله كمية من نبات البانجو المخدر وكمية من الأفيون، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار.

الدائرة الثالثة عشر مبيض محارة المواد المخدرة جنايات مركز أبو تيج المستشار حفني عبد الفتاح حفني معاون مباحث مركز شرطة

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