الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات التقدم للامتحانات الإلكترونية للدور الثاني لأبناء الخارج

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم للامتحانات الالكترونية وتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الدور الثاني، لأبناء الخارج، في الخطوات التالية:

 

تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الدور الثاني 

١-قيام ولي الأمر أو الطالب بإنشاء حساب خاص به على موقع أبناؤنا في الخارج .

٢-تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر .

٣-سداد 150 دولارا عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط أو امتحانات تحديد المستوى عن كل طالب في أي مرحلة دراسية .

٤- تسجيل الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان ( دور ثاني - تحديد مستوى ) واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة .

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موعد امتحانات الدور الثاني 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يوليو القادم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج هم:

_ الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر.

_ المتقدمين للدور الثاني على نظام أبناؤنا في الخارج.

 _الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول ولهم دور ثاني.

وتتضمن المستندات المطلوبة للالتحاق بامتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج هي :

أولا: بالنسبة للطلاب الجدد المتقدمين من مصر :

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة ابناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار .

-التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية

- تسليم اصل شهادة الميلاد الرقم القومي + اصل بيان درجات الدور الاول معتمد من الادارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب الى الادارة العامة للامتحانات بالبريد او باليد.

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