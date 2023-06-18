خطوات التقدم للامتحانات الإلكترونية للدور الثاني لأبناء الخارج
أعلنت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم للامتحانات الالكترونية وتسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الدور الثاني، لأبناء الخارج، في الخطوات التالية:
تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الدور الثاني
١-قيام ولي الأمر أو الطالب بإنشاء حساب خاص به على موقع أبناؤنا في الخارج .
٢-تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات الدور الثاني أو تحديد المستوى من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر .
٣-سداد 150 دولارا عن امتحانات الدور الثاني للطلاب الجدد فقط أو امتحانات تحديد المستوى عن كل طالب في أي مرحلة دراسية .
٤- تسجيل الاستمارة الإلكترونية مع التأكيد على نوع الامتحان ( دور ثاني - تحديد مستوى ) واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة .
موعد امتحانات الدور الثاني 2023
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2022/2023، ابتداءً من يوم السبت الموافق 8 يوليو القادم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج هم:
_ الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول بمصر.
_ المتقدمين للدور الثاني على نظام أبناؤنا في الخارج.
_الطلاب الذين أدوا امتحانات أبناؤنا في الخارج بالدور الأول ولهم دور ثاني.
وتتضمن المستندات المطلوبة للالتحاق بامتحانات الدور الثاني للطلاب المصريين في الخارج هي :
أولا: بالنسبة للطلاب الجدد المتقدمين من مصر :
- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان الدور الثاني إلكترونيا من خلال منصة ابناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار .
-التقديم الالكتروني لامتحان الدور الثاني من خلال المنصة الإلكترونية
- تسليم اصل شهادة الميلاد الرقم القومي + اصل بيان درجات الدور الاول معتمد من الادارة التعليمية المختصة موضحا به مواد الرسوب الى الادارة العامة للامتحانات بالبريد او باليد.
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