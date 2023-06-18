وزير التعليم: بدأنا الامتحانات بالمواد غير المضافة لإزالة الرهبة لدى الطلاب

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ تميزت بالدقة، وسهولة التواصل بين الغرف سواء على مستوى الجمهورية أو على مستوى محافظة كفرالشيخ، موجهًا مديرى مديريات التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة لعدم الاعتداد بها، والتظليل بالقلم الجاف في ورقة إجابة البابل شيت.

وأضاف وزير التعليم أن كل طلاب الثانوية العامة أبنائي، ونحن حريصون على تحقيق العدالة ونكافح الغش، وكل من وصل للغش لم ينجح في حياته، والثانوية العامة بدأت هذا العام هادئة لا يوجد هلع لدى الطلاب أو أولياء الأمور، مؤكدًا أننا شركاء مع الطلاب في العملية التعليمية، فقد بدأنا الامتحانات بالمواد غير المضافة لإزالة الرهبة في بداية الامتحانات لدى الطلاب.

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لتسيير لجان الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة وبهدوء، وذلك من أجل مصلحة الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على أخذ كل طالب حقه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنهم حريصون على توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، موجهًا بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وعقب الانتهاء من الامتحانات.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، الدكتور عمرو البشبيشى نائب المحافظ، لغرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ، متابعًا مع رؤساء اللجان بالمحافظة انتظام سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات ووصول ورق الأسئلة إلى مختلف اللجان بالمحافظة، وتنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة بهذا الشأن.

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفرالشيخ عددًا من اللجان التابعة لإدارة بيلا التعليمية والحامول التعليمية، بحضور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، وعصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي مدير عام التعليم العام، والسيد إسماعيل مدير إدارة بيلا التعليمية، والدكتور وائل هراس مدير إدارة الحامول التعليمية.

وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ كفرالشيخ ونائبه، لجنة مدرسة الشهيد المقدم لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى تضم 292 طالبًا، 101 طالب بالشعبة الأدبية، و191 طالبًا بالشعبة العلمية، كما تفقدوا لجنة الحامول الثانوية بنين التابعة لإدارة الحامول التعليمية التي تضم 353 طالبًا، و12 لجنة، وذلك أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية.

واطمأن الوزير على أداء الطلاب فى الامتحان، والتأكد من الحل فى ورقة إجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية، كما اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا على الملاحظين الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية.

كما اطمأن الوزير على توزيع كتيب المفاهيم للطلاب، كما اطمأن الوزير على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة على الطلاب بطريقة صحيحة، قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة الإجابة البابل شيت، وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، والتأكد من قيام الطالب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

كما تفقد الوزير والمحافظ غرفة الملاحظين الاحتياطية، وغرفة الزائرة الصحية، حيث اطمأن الوزير على عدم وجود حالات مرضية داخل اللجنة، كما تفقد وزير التربية والتعليم عددًا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين فى أعمال الامتحانات بلجان الثانوية العامة، وذلك بمدرسة الوحدة العربية الابتدائية التابعة لإدارة شرق كفرالشيخ، حيث اطمأن الوزير على توفير كل وسائل الراحة اللازمة، وتجهيز الاستراحات بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات، كما شدد الوزير على التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معًا.