وزير التعليم العالي: نجني ثمار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن توقيع بروتوكول التعاون المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية.

وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي نجني ثمارها اليوم بتوقيع هذا التحالف- جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها خلال توقيع البرتوكول المشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء بمشاركة 13 جامعة حكومية وأهلية، والذي عُقد في رحاب جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، وبحضور اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، ورؤساء الجامعات المشاركين في البرتوكول، و نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية وعمداء الكليات المختلفة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية إنشاء التحالفات الإقليمية بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والشركاء الصناعيين والزراعيين والإنتاجيين، بهدف تهيئة الخريجين والشباب لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بغرض تفعيل دور الاقتصاد الصغير في تحقيق معدلات النمو، من أجل تحقيق طفرة تنموية بالإقليم الجغرافي، موضحًا أن هذا التحالف يعد التحالف الرابع الذي تم تفعيله مؤخرا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وأضاف أن إقليم القناة وسيناء يعد إقليم واعد يمتلك من المقومات الاقتصادية المميزة التي يضمها مثل هيئة قناة السويس، و المنطقة الاقتصادية التي تجعله من أهم الأقاليم وفقا لرؤية الدولة 2030.

وفى كلمته- أشار اللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية إلى أن هذا التحالف يخدم الإقليم كله و يعزز قدرته الاقتصادية، موضحا أن جامعة قناة السويس تضم كليات عريقة تساهم بشكل كبير في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن البرامج الدراسية المميزة التى توجد بها والتي تقدم خريج على أعلى مستوى من الكفاءة، و لديه القدرة على المنافسة فى سوق العمل.

فيما أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن البرتوكول يسعى إلى خلق تعاون بين الجامعات في مجال تقديم الخدمة التدريبية، وورش العمل وإتاحة المعامل البحثية، والزيارات والمشاركات الميدانية للطلاب والخريجين، من خلال التنسيق في مجال التدريب والتأهيل للطلبة والخريجين في المجالات التي يتفق عليها كل طرف، وتحقيق التكامل في أعمال التدريب تحقيقاً للاستفادة القصوى من أعمال التدريب.

كما سيتم عقد الندوات التعريفية وورش العمل للطلاب والخريجين في الأنشطة والفعاليات المختلفة، وبيان دور كل طرف في المشاركة لتنفيذ وتحقيق رؤية الدولة الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والزراعية.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والمُكلف بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والمُكلف بتيسير أعمال جامعة بورسعيد الأهلية ، الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش الدكتور حاتم مصطفى البلك رئيس جامعة سيناء، الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، الدكتور محمد السيد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور باسم عاشور رئيس جامعة الزقازيق الأهلية، والدكتور مدحت عوض الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، والدكتور محيي الدين مندور رئيس جامعة الصالحية الجديدة .

كما تم توقيع بروتوكولات التعاون بين التحالف و المؤسسات الحكومية والشركات الصناعية منها محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، وعدد من الشركات الصناعية، وجامعة الجلالة وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.