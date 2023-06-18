الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع المؤسسين للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع المؤسسين للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، على هامش منافسات دورة الألعاب العالمية الصيفية، والتي تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية، بمشاركة 170 دولة، من بينهم 20 دولة عربية.


أكد وزير الشباب والرياضة، أن إقامة بطولة دولية للأولمبياد الخاص يُعد حافزاً لتحسين نوعية الحياة، والوصول إلى تحقيق كامل الإمكانات الجماعية، وتعزيز خطوات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وغيرهم في المجتمعات، علاوة على تقديم أجواء تنافسية تليق بذوي الهمم في كافة أنحاء العالم. 


حضر الاجتماع السيد توم فيورد رئيس جمعية مؤسسي الألعاب العالمية، المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، ولفيف من الوزراء ومنهم وزراء دول "جاميكا، كوستاريكا، الإمارات".

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائبا له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة، والمدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي، بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين على هامش الألعاب.

وكان وزير الشباب والرياضة قد التقى مسئولي بعثة الأولمبياد الخاص فور وصوله المانيا بالأمس، بمقر السفارة المصرية بحضور السفير خالد جلال عبد الحميد، سفير مصر لدى ألمانيا، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص، الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة المصرية.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع المؤسسين للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، على هامش منافسات دورة الألعاب العالمية الصيفية، والتي تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية، بمشاركة 170 دولة، من بينهم 20 دولة عربية.

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الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الأولمبياد الخاص المصري الاحتياجات الخاصة الألعاب العالمية استضافتها

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