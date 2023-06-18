الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| 5 حالات غش فى ثالث أيام امتحانات الثانوية.. وسبب تسمية يوم عرفة

لوفاتك التريند
لوفاتك التريند

تصدر العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

5 حالات غش في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة

طلاب

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.. للمزيد اضغط هنا.

السبب وراء تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

يوم عرفة

لماذا سُمى يوم عرفة بهذا الاسم؟ هذا السؤال يتردد بكثرة وشغل تفكير الكثير قبل حلول عيد الأضحى المبارك من كل عام.. للمزيد اضغط هنا.

كولر يمنح الثلاثى الدولى راحة إضافية.. ويضع برنامجًا لضغط مباريات الأهلى

مران الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي أن السويسري مارسيل كولر منح الثلاثي الدولي، محمد الشناوي وحمدي فتحي ومحمد عبدالمنعم، راحة من تدريبات الفريق لمدة يوم.. للمزيد اضغط هنا.

منتصف التعاملات| سعر صرف الدولار اليوم الأحد 18- 6- 2023

الدولار

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد، الموافق 18 يونيو 2023، استقرارًا أمام العملة المحلية خلال منتصف التعاملات في البنوك.. للمزيد اضغط هنا.

الصحة: زيادة عيادات البعثة الطبية المصرية فى الأراضى المقدسة إلى 17

بعثة الحج

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن زيادة أعداد عيادات البعثة الطبية المصرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 17 عيادة.. للمزيد اضغط هنا.

يعرض في 4 محافظات.. "Elemental" يحقق نصف مليون جنيه خلال 4 أيام بدور العرض

صورة تعبيرية

حقق فيلم الرسوم المتحركة Elemental ما يقرب من نصف مليون جنيه خلال 4 أيام من عرضه خلال 125 حفلة يوميًا، في 23 دار عرض ما بين 4 محافظات، وهي القاهرة والإسكندرية والغربية والبحر الأحمر.. للمزيد اضغط هنا.

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