الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: زيادة عيادات البعثة الطبية المصرية فى الأراضى المقدسة إلى 17

بعثة الحج
بعثة الحج

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن زيادة أعداد عيادات البعثة الطبية المصرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 17 عيادة، بعد انتهاء إجراءات ترخيص 6 عيادات جديدة طبقًا لاشتراطات وزارة الصحة السعودية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج لـ2419 حاجًا، وذلك من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس السبت، بينهم 857 حاجًا تلقوا الخدمة في عيادات البعثة بفنادق المدينة المنورة، و1562 حاجًا في فنادق مكة المكرمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات السعودية بلغ 23 حالة، خرجوا جميعًا بعد تلقي الخدمة الطبية اللازمة، عدا 4 حالات ما زالت تتلقى الخدمة، مؤكدًا المرور اليومي على الحالات المحتجزة في المستشفيات، ومتابعة الحالات التي خرجت من المستشفيات بعد التعافي.

من جانبه، كشف الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ورئيس بعثة الحج الطبية، عن أن عدد الحالات المصابة بأمراض تنفسية بلغ 27 حالة، بينها 4 حالات كورونا، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.

وأضاف «حساني» أن فرق البعثة قدمت 402 ندوة توعوية في الفنادق وأماكن تجمعات الحجاج المصريين، حضرها 13 ألفًا و864 حاجًا، حيث تضمنت الندوات معلومات عن كيفية الحفاظ على سلامة الغذاء، وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية في الأماكن المزدحمة، وخلال تأدية المناسك.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية المصرية للحج خصصت 3 أرقام هاتفية لتسهيل تواصل الحجاج المصريين مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، بحيث يكون التواصل في مكة المكرمة من خلال الرقمين: 
9660545027145+
9660545053928+
وفي المدينة المنورة: 
9660540341747+

بعثة الحج

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