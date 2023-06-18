السبب وراء تسمية يوم عرفة بهذا الاسم

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ هذا السؤال يتردد بكثرة وشغل تفكير الكثير قبل حلول عيد الأضحى المبارك من كل عام.

ويستعد المسلمين من كل مكان ليوم عرفة للصيام فيه والتعبد والتقرب أكثر إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء وفعل الخير لأنه يوم مبارك ينتظرة الكثير من كل عام، ويرصد “الدستور” في السطور التالية إجابه السؤال التالي وهو لماذا سمي يوم عرفه بهذا الاسم؟، وأبرز الادعية المستجابه في يوم عرفة.

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

هناك العديد من الروايات والأقوال حول سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، فقد قيل بأنها سُمِّيَتْ بذلك لأن آدم عرف حواء فيها، وقيل لأن جبريل عرَّف إبراهيم فيها المناسك، وقيل لتعارف الناس فيها، وقيل بأن الكلمة مأخوذة من العَرْف وهو الطيب؛ كونها مُقدَّسة. إلا أن الروايتين الأكثر تأكيدًا هما أن أبو البشر آدم التقى مع حواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في هذا المكان ولهذا سمي بعرفة، والثانية أن جبريل طاف بالنبي إبراهيم فكان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: «أعرفت أعرفت؟» فيقول إبراهيم: «عرفت عرفت» ولهذا سميت عرفة.

أدعية يوم عرفة المستجابه

لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

موعد وقفة عرفة 2023

وبحث البحوث الفلكية أن موعد وقفة عيد الأضحى 2023 يتزامن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوافق فلكيا بالتاريخ الميلادي، هذا العام 2023/1444 يوم الثلاثاء 27/6/2023، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الواردة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية التالية، حيث يولد هلال شهر ذي الحجة 1444 يوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق ميلاديا 18 يونيو، غرة شهر ذي الحجة 1444 فلكيا يوم الاثنين 19 يونيو 2023، موعد وقفة عرفات لعام 1444 فلكيا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.