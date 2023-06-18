يعرض في 4 محافظات.. "Elemental" يحقق نصف مليون جنيه خلال 4 أيام بدور العرض

حقق فيلم الرسوم المتحركة Elemental ما يقرب من نصف مليون جنيه خلال 4 أيام من عرضه خلال 125 حفلة يوميا، في 23 دار عرض ما بين 4 محافظات وهي القاهرة والإسكندرية والغربية والبحر الأحمر، بينما حقق 118 مليون دولار من العروض العالمية له منذ بداية شهر يونيو حيث عرض حتى الآن في حوالي 30 دولة حول العالم.



جرى عرضه لأول مرة في أبريل الماضي، ومن بعد في ختام مهرجان كان السينمائي الدولي ولاقى استقبالًا جيدًا من قبل الجماهير لأسلوبه في الرسوم المميز، حيث تمكن الفيلم من حصد إعجاب الجمهور، وكانت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعية إيجابية بشكل عام، بل وأوصوا بمشاهدة الفيلم، وأيضا تمكن موقع Rotten Tomatoes من أن يسجل إعجاب 75% من النقاد بالفيلم، مؤكدين أنه يقدم للمشاهدين صورة فريدة ومختلفة عما اعتادوا عليه من أفلام الرسوم المتحركة التقليدية.



وتدور أحداثه خلال 109 دقيقة فقط في إطار المغامرة والكوميديا بداخل عالم من العناصر المختلفة للحياة وهي الماء والنار والهواء والأرض والتي تحاول التعايش في مدينة عنصرية صاخبة بين سكانها، من خلال قصة شخصين مختلفين وهما "آمبر" الشابة المندفعة والعفوية (النار)، والشاب "ويد" الهادئ والمتماسك (الماء) ويكتشفون العديد من الأمور غير المتوقعة معا، من خلال علاقتهما الغريبة، كما يكتشفان أن لديهم الكثير من القواسم المشتركة.



الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سون وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أوهارا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.



الفيلم يعرض في جالاكسي المعادي والمنيل وسينما الزمالك وصن سيتي وبريمير أمريكا، وبوينت 90، وأركان وجراند الغردقة وسان سيتفانو مول ومترو الأسكندرية وداندي مول وسي سينما أمير وبورتو كايرو ومدينتي وسي سينما أرابيلا وكايرو فيستقال وجالاكسي طنطا و ڤوكس سيتي سنتر ألماطة وڤوكس مول مصر وجولف سيتي وسينما جلاكسي سينبلكس مول العرب.

لينك الفيديو :

https://www.youtube.com/watch?v=hXzcyx9V0xw