الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة عملاقة قادمة من تركيا

ميناء
ميناء

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد  سفينة الرورو العملاقة SANG SHIN القادمة من تركيا بحمولة 50308 طن وعلى متنها 636 سيارة لذوى الهمم من ماركات مختلفة حيث ستغادر الميناء فور الانتهاء من عمليات التفريغ على الأرصفة لتستكمل رحلتها إلى سنغافورة.

وأضاف البيان أن الميناء قد انتهى من تفريغ سفينة الرورو العملاقة YOUNG SHIN القادمة من تركيا بحمولة 47677 طن وذلك لتفريغ 888 سيارة بالميناء وسوف تغادر الميناء فور انتهاء عمليات التفريغ إلى سنغافورة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالسفينتين بتسريع عمليات التفريغ على الأرصفة  وتخزينها في المخازن المخصصة لها تمهيداً لبدء الإجراءات الجمركية والإفراج عنها.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة  بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

اتخاذ كافة الإجراءات اقتصادي 88 سيارة الإجراءات الخاصة الإجراءات الجمركية

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