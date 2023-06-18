مصابان في حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل على الطريق الدائري الأوسطي

وقع حادث تصادم بين سياريتن نقل على الطريق الدائرى الأوسطى، اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة شخصين وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على الدائرى الأوسطى اتجاه حلوان أمام شركة الكهرباء نتج عنها إصابة شخصين وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص ظهور كثافات مرورية أمام قائدى السيارات إثر وقوع حادث تصادم بين السيارتين ونقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية إلى طبيعتها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.