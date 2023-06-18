"التمويل الدولية": ندعم الحكومة المصرية فى جهودها لتمكين القطاع الخاص

قال مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إننا نسعى لبناء اقتصاد مُستدام، يتمتع بالصمود من خلال تمكين القطاع الخاص.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مؤسسة التمويل الدولية: "من خلال التعاون والتزام الحكومة المصرية نسعى لبناء اقتصاد مستدام، يتمتع بالصمود من خلال تمكين القطاع الخاص، وأفخر بأن تكون المؤسسة الدولية هي المستشار الذي تثقون به".

وتابع: "الاقتصاد العالمي يشهد المزيد من التحديات، والتغيرات وهناك المزيد من الصدمات والتحديات ظهرت بعد كوفيد- 19، ويواجه الكثير من التحديات من غذاء وطاقة وتضخم وسوف يصل النمو الاقتصادي إلى 2.1 في عام 2023".

وواصل: "ندعم الحكومة المصرية في جهودها لتمكين القطاع الخاص".