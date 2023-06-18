الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يوجه "الكهرباء" بحل شكوى أهالي كفر عشما بالشهداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بإعداد خطاب لشركة كهرباء المنوفية بشأن زراعة أعمدة كهرباء لتوصيل خدمة التيار الكهربائي لعدد من المنازل بقرية كفر عشما بمركز الشهداء وذلك استجابة لمطلب الأهالي.

جاء ذلك خلال لقائه اليومي بعددٍ من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم  في ضوء اللوائح والقوانين. 

وخلال اللقاء، أجرى المحافظ اتصالًا تليفونيًا برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لاتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية كفر الطرانية مركز أشمون يلتمس توصيل خدمة الصرف الصحي لمنزله القائم داخل الحيز العمراني، والعرض عليه.

كما وجه الإدارة العامة لأملاك الدولة بدراسة طلب مواطن بناحية محلة سبك مركز اشمون يمتلك منزل مقام على قطعة أرض أملاك دولة، والعرض عليه.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وإتاحة قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.

استجابة احتياجات احتياجاتهم التواصل الاجتماع التواصل الدائم الهيئة العامة للطرق أبناء المحافظة

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