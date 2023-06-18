رئيس دار الكتب يكشف تفاصيل إطلاق منصة كنوز مصر الرقمية

تحدث الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، عن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق منصة كنوز مصر الرقمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى: "المنصة أشبه بموقع أساسي تتفرع منه مواقع، وستتاح عليه تراث مصر، ونتحدث هنا عن أن مصر غنية بتراث ثقافي يضرب في جذور التاريخ".

وأضاف: "هذا التراث مسجل على مواد مختلفة منها الورق والمسموع والمرئي، والغرض الرئيسي من المنصة هو الحفظ أولا والإتاحة ثانيا، حيث نعمل على الاحتفاظ بالنسخ الأصلية من هذا التراث، وهذا العمل قائم في مختلف قطاعات وهيئات وزارة الثقافة،

وتابع: "كما أننا نعمل على المساعدة على وصول هذا المنتج الثقافي لكل أفراد الشعب المصري، ووزيرة الثقافة تتبنى هذه الفكرة تماما، أملا في تحقيق العدالة الثقافية، أن تصل الثقافة لكل الشعب في ربوع مصر كافة، وهذا الحق يكفله الدستور".

وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن هناك أكثر من جهة داخل الوزارة يشملها هذا البروتوكول بين وزارتي الثقافة والاتصالات، وكان الهدف من هذه المنصة تنشيط هذا البروتوكول وتفعيله وتدبير المواد اللازمة لتنفيذه.