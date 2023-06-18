حياة كريمة|"الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية" في ورش قصور الثقافة بالوادي الجديد

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس السبت، أولى فعاليات ورش عمل "الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية"، وذلك بالتنسيق مع المعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، والتي تقام بالأفرع الثقافية الواقعة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث كانت أولى أماكن التنفيذ بالفرافرة بالوادي الجديد.

وتضمنت الفعاليات التي عقدت على مجموعتين من الرواد، مرحلة التعليم الأساسي وما قبل الجامعي خلال الفترة الصباحية، ليسلط إيهاب محمد علي، محاضر بإقليم وسط الصعيد الثقافي، الضوء على آليات تأمين الحسابات الشخصية و المصادقة الثنائية على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شرح طرق الفحص وغلق الجلسات القديمة، وطرق فحص صلاحية البرامج والألعاب على السوشيال ميديا وغيرها من الموضوعات المهمة والشيقة التي تناولت الألعاب الإلكترونية ومخاطرها وأضرارها.

وفي ورشة العمل الثانية بالفترة المسائية والتي كانت خاصة بفئة شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل، ألقى بها المحاضر الضوء على الوعي التكنولوجي للمستخدمين وآليات الاستخدام الأمن للتطبيقات الذكية، وأهمية أن يكون هناك وعي أسري في استخدام التكنولوجية وكيفية تأمين الأجهزة.

تأتي الورش استمرارًا للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وذلك لرواد مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، والتي استضافها مجلس المدينة، وتستمر حتى غدا الاثنين 19 يونيو الجاري.

جدير بالذكر أنه خلال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتحديدا من أغسطس 2021 وحتى مارس 2023، بلغت عدد القرى وتوابعها 127، وعدد الفعاليات 3342، وعدد المستفيدين 457765، وعدد المحافظات 15، ومن أهم الفعاليات الثقافية والفنية المنفذة بالمبادرة: قوافل توعية بأضرار الإدمان، عروض السينما، تمكين المرأة، اكتشاف المواهب، معارض كتاب، توعية ضد الحريق، لقاءات حوارية تفاعلية، أنشطة ذوي القدرات الخاصة، ورش حكي، ألعاب شعبية، لقاء دوار العمدة، ورش دراما مسرحية، عروض ماريونيت وعرائس، ورش أشغال فنية، ورش فنون تشكيلية، عروض فنية، وأمسيات شعرية، ورش مشغولات فنية، ورش حرف تراثية، ومعارض حرفية وفنية.

الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية

الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية