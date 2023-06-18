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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأربعاء.. ملتقى فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن إدارة رابطة خريجى جامعة عين شمس وكلية الطب، بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة عن انعقاد ملتقي فرص العمل والتوظيف للأطباء حديثي التخرج، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب، الدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومكتب خريجي كلية الطب جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور ريم الكباريتي مدير رابطة الخريجين بالجامعة، والدكتور دينا ابراهيم سلام، ومركز التوظيف تحت إشراف أحمد عبدالعزيز، وذلك بمدرج البنهاوي بكلية الطب جامعة عين شمس يوم الأربعاء الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ فى تمام الساعة العاشرة صباحا و حتي الساعة الواحدة ظهرا.

يشارك فى الملتقى ممثلى العديد من المستشفيات والقطاعات الطبية المختلفة، لعرض فرص العمل المتوافرة لديهم وكيفية التقدم لها و كذلك الإجراءات اللازمة للالتحاق بالعمل، حيث سيتواجد ممثلي القطاعات التالية:
ممثل وزارة الصحة للتكليف، وممثل قطاع الزمالة المصرية، والمدير الطبي لمستشفى السلام الدولي، والمدير الطبي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والمدير الطبي لمستشفى السعودي الألماني ، والمدير الطبي لشركه استرازينيكا.

وعلى هامش الملتقى التوظيفى سيقوم مركز التوظيف بعقد ورشة عمل عن كيفية استخدام لينكد إن وأهميته.

قامت مستشفى عين شمس التخصصي بتوفير جهاز TL-HEX لعلاج مرضي تشوهات العظام وعلاج الكسور الصعبة، وذلك فى إطار التطويرات التى تشهدها مستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور هشام أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى أن توفير الجهاز يأتى انطلاقاً من توصيات مؤتمر الجامعة الأخير بإدخال أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ، وحرصاً من إدارة مستشفى عين شمس التخصصى علي توفير أحدث أساليب العلاج الطبي الآمن للمرضى.

وأضاف أن الجهاز يعد أحدث تطور في أجهزة مثبتات الخارجية ، ومن أهم مميزاته خفة الوزن و صغر الحجم مما يزيد من سهولة إعادة تأهيل وتحسين حركة المريض بعد العملية، كما يعتمد الجهاز علي برنامج كمبيوتر دقيق لتحديد درجة تصليح التشوه و الإصلاح التدريجي له بطريقة واضحة وسهلة، مما يضمن الإصلاح الدقيق للتشوه مهما كانت درجة تعقيده.

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