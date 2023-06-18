محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستى الحرية الابتدائية المشتركة والنور للمكفوفين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات، متمنيًا لأبنائه الطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك خلال تفقده لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الثالث للعام الدراسي 2022/2023 بمدرسة الحرية الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والتي تضم 16 لجنة امتحانية تستوعب 305 طلاب لأداء الامتحان في مادة اللغة العربية في حضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوى، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفاديًا لانقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الامتحانية، مشيدًا بالتزام أولياء الأمور وعدم تواجدهم أمام المدرسة، وذلك للحد من التجمعات ولتوفير أجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد غرفة التأمين الصحي للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات.

كما انتقل لتفقد لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والتي تضم لجنة واحدة تستوعب 6 طلاب لأداء الامتحان، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين للجان الامتحانية، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات إسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

كما تابع محافظ الشرقية، سير انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بلجنة مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم لجنة امتحانية تستوعب 6 طلاب لأداء الامتحان، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 والتي انطلقت يوم الإثنين الموافق 12/ 6/ 2023 م وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13/ 7/ 2023م وبلغ 54279 طالبًا وطالبة منهم 29639 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و6645 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و17941 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 158 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.