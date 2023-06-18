النائب عيسى محمد يؤدى اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ خلفًا لـ«محمود بكرى»

أدى النائب عيسى محمد محمد مصطفى، وشهرته "عيسى الشريف" اليمين القانونية والدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وجاء أداء النائب اليمين القانونية بعد أن ورد إلى الأمانة العامة للمجلس ولرئيس المجلس، كتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يخطر المجلس فيها عن اسم النائب الذي سيحل محل النائب المرحوم محمود بكري، والنائب عن دائرة القاهرة وشمال ووسط الدلتا وهو النائب الاحتياطي.