الجزائر تواجه أوغندا.. ومباراة حاسمة لنيجيريا أمام سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا 2023

يحل منتخب الجزائر، ضيفًا على أوغندا، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (جابوما ستاديوم)، بمدينة دوالا الكاميرونية، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويحتل المنتخب الجزائري، صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل منتخب أوغندا، المركز الثالث، برصيد 4 نقاط.

وتعد مباراة اليوم بمثابة «تحصيل حاصل» بالنسبة لمنتخب «الخضر» الذي ضمن سلفًا مقعده في نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث يأمل في تحقيق الفوز من أجل مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على مقعده ضمن منتخبات التصنيف الأول، قبل إجراء قرعة البطولة، في 12 أكتوبر المقبل.

أما منتخب أوغندا، فلا بديل له سوى الفوز إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على التأهل إلى النهائيات خاصة في ظل منافسة منتخب تنزانيا على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.

وفي المجموعة ذاتها، يستضيف المنتخب التنزاني، نظيره منتخب النيجر، على الملعب الوطني بدار السلام.

ويحتل منتخب تنزانيا، المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن أوغندا، صاحبة المركز الثالث. بينما تحتل النيجر، المركز الرابع برصيد نقطتين.

ويطمح منتخب تنزانيا، لحصد الفوز، من أجل الحفاظ على آماله في المنافسة على بلوغ النهائيات.

وفي المجموعة الأولى، يحل المنتخب النيجيري، ضيفًا على سيراليون، في المباراة التي سيحتضنها ملعب (صامويل كانيون دوي سبورتس) بالعاصمة الليبيرية مونروفيا.

وتحتل نيجيريا، المركز الثاني، برصيد 9 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة، عن غينيا بيساو، صاحب الصدارة. بينما تحتل سيراليون، المركز الثالث، برصيد 5 نقاط.

ويأمل منتخب «النسور الخضراء» في العودة إلى بلاده بالنقاط الثلاث، وببطاقة التأهل إلى النهائيات.

وتأهل نيجيريا، سيعني بالتبعية، تأهل منتخب غينيا بيساو، الذي حقق فوز ثمينًا على ساوتومي وبرنسيب بهدف دون رد.

بينما يسعى المنتخب السيراليوني، لتحقيق الفوز من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على التأهل، وإشعال التنافس في المجموعة، قبل مباراتي الجولة الأخيرة.

ومن جانبه، يحل منتخب غانا، ضيفًا على مدغشقر، بملعب (ماهاماسينا) البلدي، بالعاصمة أنتاناناريفو، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة للتصفيات.

ويحتل المنتخب الغاني، صدارة المجموعة، برصيد 8 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، عن أنجولا، صاحبة المركز الثاني، والتي تغلبت على منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدفين لهدف. بينما يحتل منتخب مدغشقر، ذيل الترتيب، برصيد نقطة واحدة، ليفقد حظوظه تمامًا في التأهل.

ويطمح منتخب «النجوم السوداء» لتحقيق الفوز، من أجل حسم تأهله رسميًا إلى النهائيات، قبل جولة من ختام التصفيات.

وستكون مباراة اليوم، هي الأولى للإيرلندي كريس هيوتون، على رأس القيادة الفنية لمنتخب غانا.

وعلى صعيد بقية المباريات، تستقبل رواندا، ضيفتها موزمبيق. وتلتقي مالي، مضيفتها الكونغو.

ويحل المنتخب البوركيني، ضيفًا على الرأس الأخضر، بينما يحل منتخب الكونغو الديمقراطية، ضيفًا على الجابون. في حين تواجه إي سواتيني، ضيفتها توجو.