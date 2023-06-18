الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق متهما بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها كرها عنها حال سيرها بالطريق العام، بمركز بلبيس.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطاراً من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، بأنها نمى إلى علمها من خلال رواية نجلتها الطفلة البالغة من العمر 13 عاما، أنها حال سيرها بالطريق العام، فوجئت بأحد الأشخاص باستيقافها واقتيادها عنوة لمسكنه وعنوة والتعدى عليها بالقوة فاستغاثت بالأهالى ولاذت بالفرار.

جنايات الزقازيق السجن المشدد خطف طفلة مركز بلبيس المستشار أحمد سليمان الجمل الأجهزة الأمنية

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