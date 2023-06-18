الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| لا تقلبات بطقس هذا الأسبوع وتداول امتحان العربى للثانوية العامة إلكترونيًا

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

- لا تقلبات فى طقس هذا الأسبوع

الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على غالبية أنحاء الجمهورية.

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- تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا فى نهائى دورى الأمم الأوروبية

تشكيل إسبانيا المتوقع

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة.

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تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

طلاب

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، صورا لامتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة 2023، زاعمة أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان.

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- كريم عبدالعزيز وصُناع "بيت الروبى" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم.. الثلاثاء

بيت الروبي

قررت الشركة المنتجة لفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم إقامة عرض خاص للفيلم الجديد للاحتفال بانطلاقه والمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل.

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- وفاة مراقبة داخل لجنة ثانوية فى القاهرة الجديدة

وفاة مراقبة داخل

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، بوفاة المعلمة أمل فتحي عبدالله عبيد أثناء أداء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة.

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- قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بدورته الـ6

الدورة السادسة للملتقى

تنطلق الأربعاء المقبل، الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، وتنظمها الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، على أن تستمر 8 أيام، في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

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تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا دوري الأمم الأوروبية منتخب اسبانيا كريم عبدالعزيز

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