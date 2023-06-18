أخبار الظهيرة| لا تقلبات بطقس هذا الأسبوع وتداول امتحان العربى للثانوية العامة إلكترونيًا

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

- لا تقلبات فى طقس هذا الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على غالبية أنحاء الجمهورية.

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- تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا فى نهائى دورى الأمم الأوروبية

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة.

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تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة عبر صفحات الغش الإلكترونية

تداولت صفحات الغش الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، صورا لامتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة 2023، زاعمة أنه نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان.

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- كريم عبدالعزيز وصُناع "بيت الروبى" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم.. الثلاثاء

قررت الشركة المنتجة لفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم إقامة عرض خاص للفيلم الجديد للاحتفال بانطلاقه والمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل.

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- وفاة مراقبة داخل لجنة ثانوية فى القاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، بوفاة المعلمة أمل فتحي عبدالله عبيد أثناء أداء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة.

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- قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن الملتقى العربى لرواد الكاريكاتير بدورته الـ6

تنطلق الأربعاء المقبل، الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، وتنظمها الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، على أن تستمر 8 أيام، في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

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