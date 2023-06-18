الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفاة مراقبة داخل لجنة ثانوية فى القاهرة الجديدة

وفاة مراقبة داخل
وفاة مراقبة داخل لجنة ثانوية

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، بوفاة المعلمة أمل فتحي عبدالله عبيد أثناء أداء عملها داخل إحدى لجان الثانوية العامة، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، نتيجة أزمة قلبية حادة، وتم نقلها إلى مستشفى القاهرة الجديدة، لمحاولة إسعافها، ولكن وافتها المنية. 

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كرم عبد

 

اللاه رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة، بالتوجه إلى المستشفى لمساندة أسرة المعلمة في مصابهم الأليم، خلال هذه الظروف الصعبة، وتقديم كل الدعم، وسرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لأسرتها.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

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