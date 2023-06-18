الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تشكيل إسبانيا المتوقع
تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا في نهائي دوري أمم أوروبا

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في المباراة النهائية من المسابقة.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الكرواتي، في قمة مصيرية على ملعب "فينورد" بهولندا، في المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

من المرجح أن يكون تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع لمواجهة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: جوردي ألبا - أيمريك لابورتي - روبين لي نورماند - خيسوس نافاس

خط وسط الملعب: رودري - فابيان رويز - جافي - رودريجو مورينو - ميكيل ميرينو

في خط الهجوم: خوسيلو

معلق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 

يتولى المعلق الرياضي "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على أحداث مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مشوار اسبانيا وكرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023

- وكان منتخب إسبانيا، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلّب على إيطاليا بنتيجة 2-1.

- بينما خطف منتخب كرواتيا، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، على حساب هولندا بنتيجة 4-2.

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