الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كريم عبدالعزيز وصُناع "بيت الروبى" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم.. الثلاثاء

بيت الروبي
بيت الروبي

قررت الشركة المنتجة لفيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم إقامة عرض خاص للفيلم الجديد للاحتفال بانطلاقه والمشاركة في موسم عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء المقبل بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، حيث يحتفل فريق الفيلم بالعمل الجديد الذي ينافس بقوة في شباك التذاكر.

وطرحت سينرجي فيلمز الشركة المنتجة لفيلم "بيت الروبي" الذي يخوض بطولته النجمان كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، البرومو الدعائي "سمع هس".

وأغنية "سمع هس" غناء كل من النجم محمود العسيلي، والنجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ومن المقرر طرح الأغنية كاملة عبر موقع يوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة، وتضمن البرومو عددًا من مشاهد كواليس تصوير الأغنية داخل الاستديو.

ومن المقرر أن يعرض فيلم "بيت الروبي" 21 يونيو المقبل، حيث يشارك في بطولته بجانب كريم عبدالعزيز كل من كريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد، وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى الأول لفيلم "بيت الروبي" لكريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز استعدادًا لعرضه فى موسم  الصيف المقبل ونشر كريم محمود عبدالعزيز البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك قائلًا: "عودة الأخوان روبيز .. صيف 2023".

وكان آخر أعمال كريم فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

كريم عبد العزيز بيت الروبي الروبي لعرض الخاص الثلاثاء

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