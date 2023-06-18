قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بدورته الـ6

تنطلق الأربعاء المقبل، الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، وتنظمها الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، على أن تستمر 8 أيام، في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

وقبل انطلاقه.. نستعرض كل ما تريد معرفته عن الدورة السادسة من الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير..

يرفع الملتقى هذا العام شعار الكاريكاتير في خدمة المجتمع والإنسانية منذ بدايته.

تحتفي الدورة الجديدة بالشيخ محمد متولي الشعراوي الشهير بـ"إمام الدعاة"، وذلك بمناسبة مرور 25 عاما على رحيله.

يعد الملتقى أول معرض فني كاريكاتيري يحتفي برمز ديني بحجم فضيلة الإمام، حيث يجتمع للمرة الأولى الفن التشكيلي مع الفن الكاريكاتيري في حب الإمام.

يشارك في الملتقى ما يقرب من 150 فنانا مصريا وعربيا، فضلًا عن مشاركة عدد من الفنانين الكبار للمرة الأولى مثل وجيه يسى، مرورا بأجيال مختلفة من الفنانين قدموا بورتريهات تشكيلية وكاريكاتيرية بأساليب فريدة مثل الحفر على الجلد أو استخدام الموزاييك والرسم على النسيج، إضافة لألوان الزيت والاكريليك والألوان المائية والفحم والرصاص وغيرها احتفاء وتقديرا لفضيلته.

يضم المعرض محورين؛ الأول بورتريهات للشيخ الشعراوي سواء كانت كلاسيكية أو كاريكاتورية مع المحافظة على قيمة ومكانة فضيلة الإمام، ويتضمن كذلك عرضا متحفيا لبعض الميداليات و الطوابع التى صدرت في أوقات مختلفة احتفاء بالشيخ الشعراوي، كما احتفت بعض الرسوم بفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وكذلك قداسة البابا شنودة، أما المحور الثاني في الملتقى يتضمن موضوع الوحدة الوطنية و يعلي قيم التآخي والتسامح والعلاقات الودية التاريخية والترابط بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة أعداء الوطن ومثيري الفتن.

محمد متولي الشعراوي (15 أبريل 1911 - 17 يونيو 1998 / 17 ربيع الأول 1329 هـ - 22 صفر 1419 هـ)؛ عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، ويعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في القرن العشرين، حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، لقبه البعض بـ"إمام الدعاة".

الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

جانب من اعمال الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

جانب من اعمال الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

جانب من اعمال الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

جانب من اعمال الدورة السادسة للملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

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