إسبانيا تتفوق تاريخيًا على كرواتيا قبل قمة نهائي دوري الأمم الأوروبية

تنطلق اليوم الأحد، القمة النارية بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره الكرواتي، في قمة مصيرية على ملعب "فينورد" بهولندا، في المباراة النهائية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، اليوم الأحد، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات إسبانيا وكرواتيا، قبل القمة المرتقبة في نهائي دوري الأمم الأوروبية، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم هى العاشرة في تاريخ مواجهات إسبانيا وكرواتيا قبل القمة المرتقبة في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

- والتقى المنتخبان في 9 مباريات من قبل، حقق خلالهم منتخب إسبانيا الفوز في 5 مباريات، مقابل ثلاث انتصارات لمنتخب كرواتيا، بينما تعادلا في مباراة واحدة فقط.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو منتخب إسبانيا 20 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 12 هدفًا من قِبل لاعبي منتخب كرواتيا.

- وعلى صعيد دوري الأمم الأوروبية، التقى المنتخبان في مباراتين سابقتين، فازت إسبانيا في واحدة، وفازت كرواتيا في الأخرى.

- في حين يلتقي منتخب إيطاليا نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، اليوم الأحد، على ملعب "دي جرولش فيست"، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مشوار اسبانيا وكرواتيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023

- وكان منتخب إسبانيا، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، قد تأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعدما تغلّب على إيطاليا بنتيجة 2-1.

- بينما خطف منتخب كرواتيا، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، على حساب هولندا بنتيجة 4-2.

وتُعد هذه النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث توّج منتخب البرتغال باللقب في النسخة الأولى، بعد الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

بينما حصد منتخب فرنسا اللقب في النسخة الثانية، بعد فوزه على منتخب إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.