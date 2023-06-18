"معلومات الوزراء": مصر التاسعة عالميًا في مؤشر السفر الإسلامي العالمي خلال 2023

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير "مؤشر السفر الإسلامي العالمي"، الصادر عن شركة ماستركارد "Mastercard- Crescentrating " خلال عام 2023 والذي أشار إلى حصول مصر على المركز التاسع من بين 138 دولة عام 2023، مسجلة 65 نقطة، مقارنة بالمركز 12 من بين 138 دولة عام 2022، بالإضافة إلى وجودها في صدارة دول شمال إفريقيا.

ويقدم هذا المؤشر رؤى حول سوق السفر الإسلامي المرن وسريع النمو، كما أنه يبحث في بعض الدوافع الرئيسة التي ستدفع سوق السفر الإسلامي، والتي ستمكّن جميع أصحاب المصلحة في مجال السفر والسياحة من اغتنام الفرص في قطاع السفر الإسلامي مع فهم أفضل لمشهد السياحة الدينية، ويعتمد المؤشر على أربع ركائز أساسية، هي: حرية الدخول، والاتصالات، والخدمات، وركيزة البيئة، متضمنة 16 مؤشر فرعي.

وقد جاءت إندونسيا في المركز الأول، تليها كلاً من ماليزيا، والسعودية، والإمارات وتركيا.

وبرزت كل من إندونيسيا وماليزيا ومصر ضمن الثلاثة الأوائل الأفضل أداءً هذا العام، بينما جاءت كلاً من زيمبابوي، وزامبيا، وفيتنام في المراكز الثلاثة الأخيرة على التوالي.

وعلى صعيد أخر سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تحليل جديد له الضوء على موضوع المساواة الرقمية بين الجنسين في مجال التجارة الإلكترونية، وسبل وآليات تقليل هذه الفجوة، بالإضافة إلى استعراض أبرز الفرص التي تخلقها التجارة الإليكترونية للمرأة، والتحديات التي تواجهها السيدات في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأشار المركز إلى أن التجارة الإلكترونية ظهرت مع شيوع الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، ونمت بسرعة كبيرة منذ ذلك الحين مع تقدم التكنولوجيا وزيادة التكامل الاقتصادي العالمي، وعلى الرغم من اعتبار فيروس "كورونا" جائحة عالمية أثرت بالسلب على الكثير من المؤشرات الاقتصادية، وتسببت في ركود العديد من القطاعات الاقتصادية، إلا أنها تعد نقطة إيجابية في مجال الرقمنة، وتعزيز نمو التجارة الإلكترونية في العديد من الاقتصادات، وقد شهدت إحصاءات التجارة الإلكترونية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه لا تزال هناك فجوة بين الجنسين في التجارة الإلكترونية؛ حيث لا تزال النساء يواجهن فجوات كبيرة في الوصول إلى الإنترنت والهواتف المحمولة؛ مما يحد من قدرتهن على العمل في مجالات التجارة الإلكترونية أو المنافسة كرائدات أعمال في هذا المجال.