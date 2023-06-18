الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولى أمر طالب بالثانوية العامة: «حرمت نفسى من الأكل عشان أوفر لابنى فلوس الدروس»

ولي أمر طالب بالثانوية
ولي أمر طالب بالثانوية العامة

حرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في كفر شكر بالقليوبية على الجلوس أمام أسوار لجان الامتحانات بالمدارس، وارتسمت على وجوههم علامات الخوف والقلق من امتحان اللغة العربية.

وقالت عفاف رضا، والدة إحدى الطلاب: "أجلس أمام اللجنة منذ السادسة صباحاً برفقة نجلي في انتظار دخوله وخروجه من امتحانات اللغة العربية، حيث إن اليوم هو الأول في المواد المضافة للمجموع"، مشيرة إلى أنها تدعو الله بالتوفيق والنجاح لنجلها وزملائه، وأن "لا يضيع تعبه هدرًا"، مضيفة: «حرمنا نفسنا من الأكل والشرب أوقات كثيرة علشان نوفر فلوس الدروس الخصوصية».

وشهدت لجان الامتحانات اليوم الثالث أداءً ممتازًا في امتحان مادة اللغة العربية، وسط تأمين أمني مكثف من قبل قوات الشرطة في مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة، وعدم حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وتهيئة المناخ الجديد للطلاب. حيث يقوم مسؤول أمن الإدارة التعليمية، حسن سرحان، بالمرور على جميع اللجان لضبط أي حالة خروج عن القانون.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستمرار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023، حيث يؤدى 48516 طالبًا وطالبة الامتحانات، مقسمين إلى 27583 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية و20933 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.

 

 

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية علامات الخوف والقلق لجميع الطلاب داخل الامتحانات الدروس الخصوصية

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