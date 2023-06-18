إيرادات شباك التذاكر المصرى تسجل 410 آلاف جنيه.. أمس

حققت الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض المصرية، أمس السبت، إيرادات كلية قدرت بـ410 آلاف جنيه، قبل أيام قليلة من استقبال أول أفلام موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يشارك فيه عدد كبير من الأفلام الضخمة.

إيرادات الأفلام المصرية

وتواجد فيلم "شوجر دادي" في المرتبة الأولى منذ إطلاقه بدور العرض المصرية، وحقق الفيلم أمس السبت إيرادات كلية بقيمة 183,106 جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم منهم الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد وتامر هجرس ومصطفى غريب وعدد آخر من نجوم الكوميديا.

وفي المركز الثاني جاء فيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داود، حيث حقق الفيلم أمس إيرادات بقيمة 130,989 جنيه، والفيلم من بطولة شريف منير ودينا الشربيني وجومانا مراد وعدد كبير من النجوم كأول فيلم ثلاثي الأبعاد في الوطن العربي.

وتواجد فيلم "بعد الشر" في المرتبة الثالثة بإيرادات بقيمة 42,856 جنيه، والفيلم من بطولة علي ربيع والفنانة ميرنا نورالدين والفنانة رنا رئيس ومحمد أسامة أوس أوس وعدد كبير من نجوم الكوميديا.

وجمع فيلم "رهبة" 25 ألف جنيه أمس، حيث يظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة"، وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن، ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

ويشارك في بطولة فيلم "رهبة- مصنع الكراسي" عدد كبير من النجوم بجانب الفنان أحمد الفيشاوي، وهم كل من الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.