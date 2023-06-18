محافظ الإسكندرية يتابع سير امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

اطمأن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على سير امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، حيث تفقد عدد من اللجان الامتحانية والتي بدأت بجولته في مدرسة الانفوشي الثانوية بنين بإدارة الجمرك التعليمية.

وحرص المحافظ على عدم إزعاج الطلاب خلال أدائهم اليوم لامتحان اللغة العربية، كما أطمأن على وصول أوراق الأمتحانات وفتح اللجان في موعدها المحدد وعدم وجود أي تأخير في بدء الامتحانات اليوم.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور على أبنائهم الطلاب، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير المناخ الجيد للطلاب.

وأشار إلى أن للامتحان اليوم 57332 طالبًا منهم 23056 للشعبة الأدبية، و21444 للشعبة العلمية، و9845 للرياضيات، و2234 دولي يؤدون امتحاناتهم أمام 148 لجنة بالإدارات التعليمية التسع، ومن المقرر أن تنتهي في 15 / 7 / 2023، وتم تجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات وتوفير مستلزمات الإقامة لرؤساء اللجان.

وأوضح أن تعليم الإسكندرية بتجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الأعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميًا، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.

وقال إن غرف العمليات بمحافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم منعقدة لاستقبال أي طارئ وذلك من خلال الأرقام المتواجدة على الصفحات الرسمية لنكون لحظة بلحظة مع الطلاب.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير المديرية؛ أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية (هواتف محمولة، سماعات) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميًا وعدم الخروج به من اللجنة، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.