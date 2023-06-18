"التعليم" تعلن بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد خالد عبدالحكم، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم البدء في تصحيح امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٣.

وأضاف، في تصريحات خاصة لموقع الدستور، أنه تم البدء في التصحيح منذ أمس بالمواد غير المضافة للمجموع على أن يتم التصحيح أولًا بأول.

يذكر أنه سيتم تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics وسيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.



وفى حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يتم الرجوع لمصحح ثالث، وقد تم تجهيز قرابة 7 مقارات للتصحيح الإلكترونى فى عدة محافظات.



وجميع الأسئلة سوف تصحح إلكترونيًا سواء مقالية أو اختيار من متعدد فى جميع المواد الدراسية الأساسية والتى لا تضاف لمجموع الطالب.

ويخوض طلاب الثانوية العامة الآن امتحان مادة اللغة العربية، وتتابع وزارة التربية التعليم الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية علي مستوي جمهورية مصر العربية.

وأكدت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبًا وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.