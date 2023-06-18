مصدر بـ"التعليم": جار تتبع صور امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

قال مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أنه يجري تتبع صور الامتحان المتداولة عبر صفحات الغش الإلكترونية، على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأكد المصدر، أنه يجري التأكد أنها صور لامتحان اللغة العربية بامتحانات الثانوية العامة 2023، الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان، وتابع أنه في حال التأكد منها، سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تصويرها وتحويلهم للشئون القانونية.

وبدأ منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023، بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 بشعبة علمي علوم، و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

- جدول الامتحانات المتبقية لشهادة الثانوية العامة 2023

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- ويختتم الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.