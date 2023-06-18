"الزراعة" تضع خطة للنهوض بمحصول القطن وعودته إلى عرشه

أعلنت وزارة الزراعة عن خطتها للنهوض بقطاع القطن المصري وعودته إلى عرشه مرة أخرى من خلال إنتاج أصناف تقاوم التغيرات المناخية ووضع منظومة تسويقية جديدة للقضاء على الحلقات الوسيطة وتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وقال تقرير لوزارة الزراعة ممثلة في معهد القطن إن الدولة وضعت خطة على 3 محاور للنهوض بمحصول القطن منها على مستوى الزراعة أصبحت الدولة هي المسئولة عن تقاوي الإكثار، وكذلك تم استنباط مجموعة من الأصناف الجديدة التي تقاوم التقلبات المناخية وعالية الانتاجية في الوقت ذاته.

وأضاف التقرير أنه على مستوى التسويق تم وضع منظومة تسويقية جديدة ساهمت في القضاء على الحلقات الوسيطة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المساحة العام الماضي إلى 327 ألف فدان، بينما على مستوى الصناعة تم تطوير مصانع غزل القطن.

وأكد التقرير أن التغيرات المناخية أثرت على شتى جوانب الزراعة، مشيرا إلى تقرير الفاو الذي نص على تأثر كافة المحاصيل الاستراتيجية بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن القطن المصري هو من المحاصيل التي ستستفيد بمثل هذه التغيرات، وخاصة مع الأصناف المستنبطة حديثا.

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يتبعها المزارعون تؤثر على الإنتاجية، مثل: تصويم القطن في المرحلة الأولى عن طريق تأخير رية المحاياة، وتأخير عملية الخف، وعدم تسوية الأرض بالليزر مما يساهم في تراكم المياه وبالتالي كثرة الحشائش. المغالاة في عملية التسميد.

وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى تراجع مساحات القطن في مصر حتى وصلت عام 2015 إلى 131 ألف فدان، الأمر الذي دفع الدولة إلى التدخل.

وأوضح أن القطن المصري يتميز بالعديد من الخصائص التي تجعله مرغوبًا في الأسواق العالمية، ومنها: جودة الألياف وتتميز ألياف القطن المصري بجودتها العالية، حيث تكون أطول وأقوى من ألياف القطن الأخرى. وهذه الخاصية تجعله مرغوبًا في صناعة النسيج، حيث يمكن استخدامه في صنع الملابس والأقمشة الفاخرة.

وأشار التقرير إلى أن القطن المصري يتميز بلونه الأبيض النقي، حيث لا توجد به أي شوائب أو لون آخر. وهذه الخاصية تجعله مرغوبًا في الأسواق العالمية، حيث يمكن استخدامه في صناعة الملابس البيضاء والأقمشة الناصعة البياض.

وأضاف التقرير أن القطن المصري يتميز بمتانته وقوته، حيث يمكن أن يتحمل العديد من العوامل الخارجية مثل الحرارة والرطوبة، مما يجعله مرغوبًا في صناعة الملابس الصيني.