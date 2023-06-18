بنسبة 70%.. قائمة "العطاء" تكتسح انتخابات الغرفة التجارية بالغربية

تمكنت قائمة “العطاء” من حسم انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الغربية، بفارق كبير عن القائمة المنافسة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية عن أسماء الفائزين في الانتخابات، حيث أسفرت النتيجة عن فوز مرشحي قائمة "العطاء" بقيادة محمد أنور مصلح، باكتساح، على حساب قائمة "معا لاستمرار البناء" والتي يقودها الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة السابق، بنسبة مئوية تقترب من 70%.

وتضم قائمة "العطاء" الفائزة: أبو شادي السيد عبد المقصود و شهرته شادي يسري وحصل على 1814 صوتا، وأمين غدية وشهرته ميمي غدية وحصل على 1925 صوتا، وشريف محمد محمد البشبيشي وحصل على 1864 صوتا، وصلاح محمد عفيفي وحصل على 1973 صوتا، ولطفي إبراهيم الدسوقي 1747 صوتا، ومحمد مصلح 1786 صوتا، ومحمد جابر الزهيري 1738 صوتا، وصاحب أعلى الأصوات محمود سمير عيسى 1948 صوتا.