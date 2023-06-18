الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات أمنية مكبرة على تجار الكيف بالقاهرة قبل اقتراب عيد الأضحى

حملات أمنية
حملات أمنية

شن رجال أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، و اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، حملات أمنية تستهدف تجار المخدرات، ومداهمة عدد من دواليب المخدرات لضبط التجار والموزعين قبل اقتراب عيد الأضحى.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن "الجندي" وجه بسرعه توجيه ضربات أمنية قاضية على تجار المخدرات قبل ترويجهم المواد المخدرة في الأيام المقبلة.

و كشف  أن هناك خطة عمل جديدة تم الاتفاق عليها، وتم التنسيق بين كافة الإدارات المعنية، وتشمل ضباط البحث الجنائي، ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، وضباط الأمن العام، لمداهمة البؤر الإجرامية.

ومن جانبه، وجه "عبد الله" بمداهمة عدد من "دواليب" المخدرات بالاماكن  النائية التابعه للأقسام التي تكمن في المناطق الشعبية مثل أقسام شرطة دار السلام و البساتين والأميرية و عين شمس والأزبكية  ومنشأة ناصر والمعصرة لضبط أكبر عدد من صغار تجار المخدرات "الديلر" لإرشاد رجال الأمن علي كبار تجار المخدرات.

كما أكد على أن خدمات أمنية تنتشر في الشوارع و التشديد على إغلاق المحلات و المقاهي في المواعيد المحدده التي أقرها رئيس مجلس الوزراء ماعدا محلات المأكولات تعمل عن طريق خدمة الدليفري.

اتجار اجتما ارات اجرامي اتجار في المخدرات ئيس اجرام ارتكاب اعيد استخدم اشرف

الأكثر قراءة

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران

"الصحة" تحذر المواطنين: 4 أضرار قاتلة للتدخين

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 33 مرة خلال يوم

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

طريقة ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى عن شهر يونيو 2023

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 18 يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس