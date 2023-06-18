حملات أمنية مكبرة على تجار الكيف بالقاهرة قبل اقتراب عيد الأضحى

شن رجال أمن القاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، و اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث القاهرة، حملات أمنية تستهدف تجار المخدرات، ومداهمة عدد من دواليب المخدرات لضبط التجار والموزعين قبل اقتراب عيد الأضحى.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن "الجندي" وجه بسرعه توجيه ضربات أمنية قاضية على تجار المخدرات قبل ترويجهم المواد المخدرة في الأيام المقبلة.

و كشف أن هناك خطة عمل جديدة تم الاتفاق عليها، وتم التنسيق بين كافة الإدارات المعنية، وتشمل ضباط البحث الجنائي، ومكتب مكافحة المخدرات بالقاهرة، وضباط الأمن العام، لمداهمة البؤر الإجرامية.

ومن جانبه، وجه "عبد الله" بمداهمة عدد من "دواليب" المخدرات بالاماكن النائية التابعه للأقسام التي تكمن في المناطق الشعبية مثل أقسام شرطة دار السلام و البساتين والأميرية و عين شمس والأزبكية ومنشأة ناصر والمعصرة لضبط أكبر عدد من صغار تجار المخدرات "الديلر" لإرشاد رجال الأمن علي كبار تجار المخدرات.

كما أكد على أن خدمات أمنية تنتشر في الشوارع و التشديد على إغلاق المحلات و المقاهي في المواعيد المحدده التي أقرها رئيس مجلس الوزراء ماعدا محلات المأكولات تعمل عن طريق خدمة الدليفري.