ننشر أسماء ونتيجة الفائزين فى انتخابات الغرفة التجارية بدمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط نتيجة الفرز بعد انتهاء التصويت في الخامسة مساء واستمرار عملية الفرز لقرابة 6 ساعات.

وفاز في الانتخابات كل من أحمد أبو شامة 1478 صوتا، وسلامة الجحر 1420صوتا، ومحمد فايد 1410 أصوات، وأيمن رخا 1407 أصوات، ووسام عبد القادر 1357 صوتا، وسمير شطا 1304 أصوات، ومسعد الرداد 1291 صوتا، والسيد شعير 1244 صوتا.

وشهد مركز شباب الساحة الشعبية إقبالا متزايد، السبت، للإدلاء بالتصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط، حيث شهدت إقبالا كبيرا من التجار حاملي السجلات التجارية والمسددين للاشتراك السنوي في الغرفة التجارية، وتمت إجراء الانتخابات في مركز شباب مدينة دمياط المعروفة باسم الساحة الشعبية.

وتنافس في الانتخابات 15 مرشحا بالنظام الفردي في تحالفات، حيث إن هناك قائمتين متنافسين هما قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.