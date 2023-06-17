عبدالحليم قنديل يعلق على المبادرة الإفريقية: بوتين أكد انفتاحه لها عكس زيلينسكى

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن مبادرة الدول الإفريقية تعكس اهتمامهم وتقدمهم للمبادرة أمر في محله تمامًا، لأن هناك مبادرات تقدمت بها الصين، وإندونيسيا والبرازيل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه توجد 7 دول إفريقية فيها مصر، والتشكيل السباعي للوفد بعض الدول لها مواقف مختلفة ودول أقرب للموقف الأمريكي وأخرى للروسي وأخرى محايدة فيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أن المبادرة تجتمع مع المبادرات الأخرى في ضرورة التمهيد لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات السلام، وتحاول توسيع القبول باعترافات الأمم المتحدة بانسحاب روسيا من بعض النقاط الأوكرنية، وكذلك سحب السلاح النووي من بيلاروسيا، والأمن الغذائي، وتصدير الحبوب كما تتحدث عن البدء بمبادرات إنسانية من نوع تبادل الأسرى وهو جهد مشكور ومصر سبق أن عبرت عن رغبتها في انهاء النزاع وها هي تساهم الآن بموفد من قبلها ممثل برئيس الوزراء.

رفض زيلينسكي للمبادرة

وأشار إلى أن زيلينسكي، واضح أنه رفض منطق المبادرة واشترط انسحاب روسيا قبل الحديث عن مفاوضات وهذا موقف ثابت له والرئيس الروسي بوتين أكد انفتاحه على فكرة المبادرات وليس بالضرورة قبوله لمبادئها، ومرجعه أن الرئيس الروسي يتحرك عكس هدف الغرب عن توسيع التودد الروسي مع أطراف في الجنوب في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.