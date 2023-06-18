سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية مع استعداد الحجاج لتجهيز كل ما يلزمهم من أجل السفر لأداء مناسك الحج هذا العام.



سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في البنوك المصرية



نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.





سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.22 جنيه للشراء

8.24 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري



8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 18 يونيو 2023





دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.4044 جنيه للشراء

33.5219 جنيه للبيع

جنيه استرليني

39.0360 جنيه للشراء

39.1713 جنيه للبيع

فرنك سويسري

34.1999 جنيه للشراء

34.3228 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.8532 جنيه للشراء

21.9267 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3724 جنيه للشراء

100.7213 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3968 جنيه للشراء

8.4237 جنيه للبيع

اليوان الصيني

4.3072 جنيه للشراء

4.3216 جنيه للبيع