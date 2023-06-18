الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية مع استعداد الحجاج لتجهيز كل ما يلزمهم من أجل السفر لأداء مناسك الحج هذا العام.
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في البنوك المصرية
 

نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 
 

8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد  في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 18 يونيو 2023 

 

دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

يورو 
33.4044 جنيه للشراء 
33.5219 جنيه للبيع 

جنيه استرليني 
39.0360 جنيه للشراء 
39.1713 جنيه للبيع 

فرنك سويسري
34.1999 جنيه للشراء 
34.3228 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.8532 جنيه للشراء 
21.9267 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.3724 جنيه للشراء 
100.7213 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3968 جنيه للشراء 
8.4237 جنيه للبيع 

اليوان الصيني
4.3072 جنيه للشراء 
4.3216 جنيه للبيع  

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"الجوازات" السعودية تشارك فى موسم الحج لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن

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