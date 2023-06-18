سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية والأجنبية مع استعداد الحجاج لتجهيز كل ما يلزمهم من أجل السفر لأداء مناسك الحج هذا العام.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في البنوك المصرية
نعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.22 جنيه للشراء
8.24 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 18 يونيو 2023
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.4044 جنيه للشراء
33.5219 جنيه للبيع
جنيه استرليني
39.0360 جنيه للشراء
39.1713 جنيه للبيع
فرنك سويسري
34.1999 جنيه للشراء
34.3228 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.8532 جنيه للشراء
21.9267 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3724 جنيه للشراء
100.7213 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3968 جنيه للشراء
8.4237 جنيه للبيع
اليوان الصيني
4.3072 جنيه للشراء
4.3216 جنيه للبيع