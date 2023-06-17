سوهاج تودع أول فوج حجاج لأداء مناسك الحج

غادر اليوم ٢٢٨ حاجًا من أبناء محافظة سوهاج إلى مطار الأقصر، ومنه إلى الأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج هذا العام، وسط فرحة عارمة من الحجاج وذويهم من المودعين.

وودع الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، نيابة عن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أول فوج من حجاج محافظة سوهاج من ميدان الشبان المسلمين الذين تجمعوا فيه لاستقلال الأتوبيسات المخصصة لهم.

وأكد السمان أن الحجاج سوف يستقلون الطائرة في تمام الساعة السابعة مساء من مطار الأقصر، وتم تعيين مشرف على كل أتوبيس وعقدت 3 ندوات مع الحجاج، مؤكدًا تقديم كل التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية.

ولفت وكيل وزارة التضامن بسوهاج إلى أنه تم إجراء كل الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، وحصولهم على التطعيمات اللازمة، كما جرى تكليف مديري الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة لعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم؛ لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب والواجبات التي يجب الالتزام بها.

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