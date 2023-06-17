السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجوازات" السعودية تشارك في موسم الحج لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن

الحج
الحج

شاركت المديرية العامة للجوازات السعودية في موسم الحج للعام الحالي 1444 هـجريًا  ضمن القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

وتأتي مشاركة المديرية العامة للجوازات السعودية في موسم الحج للعام الحالي 1444 هـجريًا، في إطار السعى لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المناطة بها.

 وأوضحت الوكالة السعودية "واس" اليوم، السبت، أنه من ضمن تلك المهام اللجان الإدارية الموسمية في مراكز مداخل العاصمة المقدسة الأربعة "مركز الشميسي ومركز الكر ومركز التنعيم ومركز البهيتة".

ومن المقرر بحسب جدول مهام المديرية العامة للجوازات السعودية خلال مشاركتها في  موسم الحج للعام الحالي 1444 هـجريًا، أن تتولى اللجان الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الأشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم.

 وأكدت المديرية العامة للجوازات أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصًا دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، أن تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

الجوازات السعودية المشاركة موسم الحج

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