“الهجرة”: عدد المفقودين المصريين فى حادث غرق مركب قبالة سواحل اليونان غير محدد

قالت وزيرة الهجرة، السفير سها الجندي، إن إجمالى من تم إنقاذهم في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي بلغ نحو 104 من الجنسيات الأخرى.

وأضافت أن من تم إنقاذهم هم: ١٢ باكستانيًا، ٤٧ سوريًا، 2 من دولة فلسطين، بجانب 46 مصريًا.

وأكدت السفيرة سها جندي، أن عدد المفقودين المصريين غير محدد، لأن الحادث كان فى مياه عميقة جدًا، وتتم متابعة الموقف أولًا بأول.

وأشارت إلى أن المركب أبحر يوم الأربعاء الماضي، من السواحل الليبية وكان به المئات من جنسيات مختلفة.