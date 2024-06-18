الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالشواطئ والمرافق العامة.. الأجهزة التنفيذية تتابع انتظام الخدمات وجودتها خلال عطلة العيد ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تزينت محافظة بورسعيد خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الشواطئ والمتنزهات والحدائق والقرى السياحية والأسواق، إقبالا كبيرا من المواطنين والزائرين من المحافظات الأخرى للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الاستعدادات التي اتخذتها محافظة بورسعيد، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

الساحات تمتلئ بالأطفال والشباب وأسرهم وسط أجواء من السعادة

كما شهدت الأسواق الحضارية، توافد الآلاف من المواطنين من أبناء المحافظة والوافدين اليها منذ الساعات الأولي من عيد الأضحى، علي منطقة مجمع الأسواق بحي العرب، وسوق السمك الذي اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كإحدي أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة.

 إقبال كبير على الشواطئ

وأقام حي الزهور بمكتبة وحديقة الطفل احتفالا للأطفال وأسرهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث ساد جو من المرح بين الأطفال لتنظيم الاحتفال والاستمتاع بالألعاب داخل حديقة المكتبة، وكذلك توزيع الهدايا والبلونات والحلوى على الأطفال كما تم تنظيم مسابقات بين الأطفال وتوزيع جوائز على الفائزين وذلك احتفال بعيد الأضحى المبارك  بمكتبة وحديقة الطفل بحى الزهور، وسجلت شواطئ بورسعيد نسب إقبال كبيرة في أيام العيد.

وفي مدينة بورفؤاد، شهدت المدينة عددا كبيرا من رحلات اليوم الواحد لزيارة جبال الملح وقضاء وقت ممتع علي الجبال والتقاط الصور التذكارية علي جبال الملح وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وسط أجواء من الفرحة والبهجة، وذلك في وجود تواجد الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمينهم وتمركز سيارات الإسعاف بجوار المولات والأماكن السياحية تحسبًا لأي طوارئ.

إشادة بالتطور الحضاري غير المسبوق في المحافظة

من جانبهم، أشاد زوار محافظة بورسعيد ومواطنيها بالتطور الحضاري غير المسبوق الذي لمسوه في محافظة بورسعيد، وتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، مع توفير الأمن والأمان والأجواء المناسبة للمواطنين، للاحتفال بعطلة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد عدد كبير من المواطنين وزوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، وظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية واهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد.

الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
الشواطئ والمتنزهات والحدائق
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IMG-20240618-WA0027
IMG-20240618-WA0028
IMG-20240618-WA0028
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بورسعيد بورفؤاد حي الشرق حي الضواحي احتفالات

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