كواليس استضافة دياب مع "صاحبة السعادة" على dmc

يحل الفنان دياب ضيفا على الحلقة المقبلة من برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc" في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويرأس تحرير البرنامج أحمد فايق وإخراج محمد مراد وفوتوغرافيا أحمد حماد.

ومن المقرر أن يتحدث الفنان دياب خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وتعاونه مع النجمة منى زكي، والنجاح الكبير الذي حققه دوره في العمل، كما يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة.

يشار إلى أن آخر أعمال دياب مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، منى زكي، الفنان دياب، نهى عابدين، رشدي الشامي، وآخرون، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

وطرحت فرقة مسار إجباري أغنية جديدة تحت عنوان حبة طبطبة بالتعاون مع الفنان دياب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وحققت مشاهدات وصلت إلى 77 ألف عبر يوتيوب.