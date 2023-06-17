بيرسى تاو يسجل هدفه الأول مع جنوب إفريقيا بعد غياب عامين (فيديو)

سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، أول أهدافه الدولية بعد غياب عامين مع منتخب بلاده.

"تاو" يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث تأهل المنتخبان سلفًا للبطولة.

وسجل تاو هدفا مبكرا للغاية في اللقاء بالدقيقة 5 بعدما أرسل عرضية من الجناح الأيمن، أخطأ منير المحمدي حارس المغرب في إمساكها وتحولت لشباكه.

GOAL!



Percy Tau gives Bafana Bafana the lead against Morocco in under 5mins!



Huge howler from the Moroccan goalkeeper Munir there. Dream Start!



South Africa 🇿🇦 1-0 🇲🇦 Morocco pic.twitter.com/nRQuR1UCGe — Sahil Ebrahim (@sahil_e) June 17, 2023

بيرسي تاو نجح في تسجيل هدفه الأول مع جنوب إفريقيا منذ 25 مارس 2021، حين سجل أمام غانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وضمنت 9 منتخبات تأهلها لأمم إفريقيا المقبلة، هي السنغال حامل اللقب، والجزائر، وتونس، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وبوركينا فاسو، مصر، زامبيا، بالإضافة إلى كوت ديفوار.

وكان آخر المتأهلين، منذ قليل، زامبيا بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية نظيفة.

ورفع منتخب زامبيا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني.

وتقدم منتخب زامبيا بهدف سجله سيرجي اورييه، لاعب كوت ديفوار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، قبل أن يضيف باتسون داكا الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 55 سجل كينجز كانجاوا الهدف الثالث للمنتخب الزامبي.