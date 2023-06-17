السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يسجل هدفه الأول مع جنوب إفريقيا بعد غياب عامين (فيديو)

بيرسي تاو
بيرسي تاو

سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، أول أهدافه الدولية بعد غياب عامين مع منتخب بلاده.

"تاو" يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث تأهل المنتخبان سلفًا للبطولة.

وسجل تاو هدفا مبكرا للغاية في اللقاء بالدقيقة 5 بعدما أرسل عرضية من الجناح الأيمن، أخطأ منير المحمدي حارس المغرب في إمساكها وتحولت لشباكه.

بيرسي تاو نجح في تسجيل هدفه الأول مع جنوب إفريقيا منذ 25 مارس 2021، حين سجل أمام غانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وضمنت 9 منتخبات تأهلها لأمم إفريقيا المقبلة، هي السنغال حامل اللقب، والجزائر، وتونس، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وبوركينا فاسو، مصر، زامبيا، بالإضافة إلى كوت ديفوار.

وكان آخر المتأهلين، منذ قليل، زامبيا بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية نظيفة.

ورفع منتخب زامبيا رصيده إلى 12 نقطة  في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني. 

وتقدم منتخب زامبيا بهدف سجله سيرجي اورييه، لاعب كوت ديفوار، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، قبل أن يضيف باتسون داكا الهدف الثاني في الدقيقة 48. 

وفي الدقيقة 55 سجل كينجز كانجاوا الهدف الثالث للمنتخب الزامبي.

بيرسى تاو تاو الاهلى جنوب أفريقيا المغرب

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