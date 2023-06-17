السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عمليات جراحية وعلاج 621 حالة في قافلة طبية للكشف على الأطفال بالإسكندرية (صور)

قافلة علاج الاسنان
قافلة علاج الاسنان للأطفال بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، أنه قد تم خلال الأربع أيام الماضية، فحص وعلاج 621 حالة خلال قافلة طبية للأطفال بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية.


وأوضحت "طهيو" خلال بيان اليوم، أنه تم فحص 250 حالة لحالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، وإجراء 43 عملية جراحية، وتقديم علاج أسنان لعدد 328 حالة.

وقال الدكتور أشرف سليم، مدير إدارة الأسنان، إنه قد تم خلال اليوم الأول تقديم علاج الأسنان لعدد 86 طفلا واليوم الثاني 114 طفلا واليوم الثالث 70 طفلا واليوم الرابع 58 طفلا ومن ضمن العلاجات المقدمة للأسنان (علاج عصب- حشو كمبوزيت وجلاس ايونيمر- خلع- تلبيسات استانلس- إضافة مادة الفلورايد للوقاية ومادة مانعة وموقفة لانتشار التسوس)، كما قامت إدارة الأسنان بعمل توعية وتثقيف صحي للمترددين وأسرهم.

يذكر  أنه قد تم عمل 43 عملية جراحية خلال القافلة بمستشفى رأس التين العام بواقع 11 عملية في اليوم الأول و16 عملية في اليوم الثاني و14 عملية في اليوم الثالث، وعمليتين جراحتين اليوم الرابع.

 

كما أعلنت الدكتورة أميرة طهيو، أن مستشفى رأس التين استقبلت مع بداية هذا الأسبوع الفريق الطبي الأجنبي والمصري من مؤسسة الابتسامة -مصر، وقد تم خلال هذا الفترة عمل عدد من الدورات التدريبية للأطباء (دورة إنعاش قلبي ورئوي بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية - Naso-Alveolar Molding) تجهيز غرف العمليات وغرف المرضى والتأكد من جاهزية الأجهزة الطبية، استقبال المرضى للفحص من قبل الأطباء المختصين وتم تقديم بعض الأنشطة والهدايا للأطفال، البدء في قافلة علاج الأسنان وعمليات الشفة الأرنبية وشق الحلق، كما استقبلت مستشفى رأس التين الدكتور وليد حسن رئيس الادارة المركزية لطب الأسنان و الوفد المرافق له لمتابعة سير العمل بقافلة علاج الأسنان.

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وزارة الصحة قافلة طبية للأطفال مديرية الشؤون الصحية 250 حالة الإسكندرية

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