السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء التصويت على انتخابات الغرفة التجارية فى الوادى الجديد

مقر الغرفة التجارية
مقر الغرفة التجارية

أغلقت اللجنة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، منذ قليل، صناديق الاقتراع بالجان الانتخابية للغرفة التجارية بمحافظة الوادي الجديد، والتي انطلقت في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم حتى الخامسة مساء.


وانطلقت انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية للدورة الجديدة 2023 - 2027، اليوم السبت، بمحافظة الوادي الجديد، حيث تضم المحافظة نحو 3 آلاف و175 ناخبا من التجار لهم حق التصويت في الانتخابات التي ستجرى في لجنتين اللجنة الرئيسية بمقر الغرفة التجارية بالخارجة وتشمل ناخبي مركزي الخارجة وباريس، واللجنة الثانية بمكتب إدارة تموين الداخلة بمدينة موط بالداخلة وتشمل ناخبي مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.


يأتي ذلك تحت إشراف لجان من وزارة التجارة والصناعة، ويتم اختيار 5 أعضاء من إجمالي المرشحين لمجلس الإدارة والبالغ عددهم 9 مرشحين.

صناديق الاقتراع الجان الإنتخابية للغرفة التجارية الوادي الجديد انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية إقبالا كثيفا التجار الناخبين للتصويت

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