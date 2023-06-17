السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين منفذ لطرح السلع بأسعار مخفضة لأبناء الوادي الجديد (صور)

معرض السلع الغذائية
معرض السلع الغذائية

دشنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، منفذا لطرح وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة.


أكد أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، المحاسب جمال آدم، تدشين المنفذ بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة بجوار محطة النقل البري  لطرح السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بنسب تتراوح من 20-25%.
 

أضاف أمين الحزب بالمحافظة، أن المنفذ شهد إقبالًا كبيرًا خاصة في الفترة الصباحية، على أن يستمر عمل المنفذ في طرح السلع الغذائية لأبناء المحافظة حيث يطرح احتياجات المواطن بأقل الأسعار وجاري تنفيذ قوافل متحركة لهذه السلع ستجوب القرى خلال الفترة الحالية. 


وأضاف جمال، أن المنفذ يأتي في إطار إيمان الحزب في تقديم خدمات جماهيرية تمس احتياجات المواطن ورفع العبء عن كاهل الأسر الواحاتية من خلال طرح السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تواجه مشكلة غلاء الأسعار.


وأشار، إلى أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع مجموعة من التجار الشرفاء بمدينة الخارجة، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لإسعاد وخدمة جماهير الوادي الجديد، من خلال تلبية الإجتياجات والمتطلبات الغذائية للأسر الواحاتية بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل.


 

 

مستقبل وطن الوادي الجديد منفذا لطرح وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة قوافل متحركة

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