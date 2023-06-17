السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العامري لـ"الدستور": بن زايد يؤمن بضرورة التكامل الاقتصادي الصناعي بين مصر والإمارات

محمد بن سالم بن كردوس
محمد بن سالم بن كردوس العامري

أكد رئيس مجلس إدارة “منصة صناعة” الإماراتية، محمد بن سالم بن كردوس العامري، أن مقترح التعاون الثلاثي لتأسيس مناطق صناعية مشتركة بين “القاهرة وأبوظبي وموسكو”، يأتي في إطار اهتمام وإيمان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالتكامل الاقتصادي الصناعي بين مصر والإمارات في هذه المرحلة، لضمان حياة عزيزة وكريمة لشعبي البلدين.

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اقترح أمس الجمعة، على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، تشكيل تعاونًا ثلاثيًا بين “مصر والإمارات وروسيا” لإنشاء منطقة صناعية روسية في أبوظبي، فيما رحب بوتين بالفكرة ووصف إياها بـ"الجيدة"، ووعد ببحث الأمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال بن كردوس المستشار في ديوان ولي العهد وعضو المجلس الوطني سابق في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن “الشيخ محمد بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، مهتم جدًا بالمساهمة في التعاون الاقتصادي مع روسيا ومصر واعلانه بشكل مباشر استعداده للتعاون الثلاثي مع روسيا ومصر؛ لاقامة مناطق صناعية مشتركة، دليل واضح وقاطع على حبه لمصر وشعبها”.

وتابع: “رئيسنا يؤمن إيمانًا كاملًا بأن التكامل الاقتصادي الصناعي بين مصر والإمارات خاصة في هذه المرحلة مهم جدًا، لضمان حياة عزيزة وكريمة لشعبي البلدين”.

وأشار بن كردوس في السياق، إلى إعلان الرئيس الإماراتي في منتصف العام الماضي في أبوظبي، عن الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والاردن والبحرين؛ حيث تم تخصيص 10 مليار دولار لذلك.

وختم رئيس مجلس إدارة “منصة صناعة” تصريحه بالتأكيد على أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، دائمًا مهتمة بأشقائها وتعلم أهمية الاقتصاد الذي وصفه بـ"ميزان الرفاهية والاستقرار" للشعوب العربية؛ حيث يعد القطاع الصناعي من أهم  القطاعات التي تساعد على خلق فرص عمل جديدة مساهمة مباشرة في استقرار الدول ورفع مستوى دخل الفرد وزيادة الناتج المحلي للدول.

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